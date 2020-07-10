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Haberler Spor Caner Erkin 5 maç sonra

5 maç sonra

Caner Erkin 5 maç sonra
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Savunmada revizyona giden teknik direktör Sergen Yalçın, defans hattının solunda Caner Erkin'e görev verdi. En son Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmada görev yapan ve pandemi sonrasında ilk onbirde maça başlayamayan tecrübeli oyuncu 5 maçlık aranın ardından kadroya geri döndü.

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