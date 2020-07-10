F.Bahçe-Altay hattı

Gelecek sezonun planlarını yapan Fenerbahçe, köklü değişikliklere gitmek için düğmeye basarken teknik hamle konusunda İzmir ekibi Altay'ı mercek altına aldı. Bu sezonu uzun yıllar siyah-beyazlı ekipte top koşturan ve teknik direktör olarak da hizmet veren Tahir Karapınar ile tamamlayacak olan Kanarya'nın Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezon futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istenen Koşukavak ile bir araya geldiği başarılı teknik adamın özellikle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'u da yanında istediği öğrenildi. Hilmi Bozok'la Altay'da çok uyumlu çalıştıklarını ve bunun da başarı getirdiğini söyleyen Koşukavak, Hilmi Bozok'la birlikte sarı-lacivertli ekibe gelmek istiyor.

ALTYAPIYA GEÇECEK

Sarı-lacivertliler şu anda takımın başında bulunan Tahir Karapınar'ı gelecek sezon itibariyle altyapı koordinatörlüğüne getirecek. Yalçın Koşukavak ile başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelerek gelecek sezon ile ilgili görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.