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Haberler Spor Göztepe arayışta

arayışta

Yönetim, 1 numaralı mevki için ’den ’ı listenin ilk sırasına yerleştirdi.

Göztepe arayışta
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Süper Lig'de son sıradaki Ankaragücü ile yenişemeyen Göz-Göz, gelecek sezon için çalışmalara yeniden başladı. Sözleşmesi sona erecek olan Portekizli kaleci Beto Pimparel'i henüz ikna edemeyen yönetim, alternatifler üzerine yoğunlaşacak. Yönetimin listesinde ilk sırada yer alan isim ise Başakşehir'den Volkan Babacan. 31 yaşındaki file bekçisiyle temaslara geçen Göz-Göz yönetiminin olumu yanıt aldığı öğrenildi.

ÖNCELİĞİ PORTEKİZLİ
Beto ile yeniden görüşecek Göz Göz, yıllık ücretinde indirim talebine yeniden olumsuz yanıt alırsa Volkan için görüşmelere başlayacak. Listede Erzurum'dan Sehic, Denizli'den ayrılan Stachowiak ve Kayseri'den Lung'da yer alıyor.

Son 6 sezondur Başakşehir formasını giyen Volkan 35 kez de A Milli Takımın kalesini korudu. 31 yaşındaki kaleci Başakşehir'e Manisa'dan transfer olmuştu.

BETO SANCISI
GÖZTEPE'DE A.Gücü maçının ilk yarısında sakatlanıp ikinci devrenin başında kaleyi Göktuğ'a bırakan kaptan Beto'nun kasığında çekme olduğu açıklandı. 36 yaşındaki eldivenin yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak G.Birliği maçında riske edilmeyeceği ifade edildi.

BURAK HAKERLER

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