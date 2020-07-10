Göztepe-G.Birliği maçı Kalkavan’ın

Süper Lig'de haftanın hakemleri dün açıklandı. Göztepe'nin, yarınki G.Birliği maçını Mete Kalkavan yönetecek. Başakşehir'in Konya ile oynayacağı maçı Cüneyt Çakır, Trabzon'un ise Denizli ile oynayacağı maçı Y.Kemal Uğurlu yönetecek. Diğer maçların hakemleri ise şöyle: A.Gücü-G.Saray: Atilla Karaoğlan, F.Bahçe-Sivas: Abdulkadir Bitigen, Antalya- Alanya: Halis Özkahya, K.Paşa-Ç.Rize: Antal- Arda Kardeşler, Kayseri-G.Antep: H.Umut Meler, Malatya-Beşiktaş: Fırat Aydınus.