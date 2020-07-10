Menemenspor atakta

Ekol Göz Menemenspor, yeni sezon için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler dış transferde rotasını Arnavutluk'a çevirdi. İzmir ekibi, Partizani Tirana'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Theophilus Solomon'u listesine aldı. Bu sezon Arnavutluk ekibinde 26 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı futbolcu 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Genç futbolcu kariyerinde daha önce Rijeka, Pomorac, Zadar, Inter Zapresic ve Üjpest gibi kulüplerde forma giydi. Sağ ve sol kanatta da görev yapa bilen Nijeryalı genç hücum oyuncusu kariyerinde 135 mücadelede 26 gol atma başarısını gösterdi.

DÖRT FUTBOLCU DENENİYOR

Sarı-lacivertli İzmir ekibi, yeni sezon için Gana ve Kamerun'dan da 4 oyuncuyu şimdiden deneme aydı. Ekol Göz Menemenspor'da takıma dahil ettiği futbolcular beğenilmesi halinde resmi sözleşme imzalanacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ