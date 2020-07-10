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Haberler Spor Pınar KSK’de kura zamanı

Pınar ’de kura zamanı

’nde mücadele edecek Pınar ’nin rakipleri ’da belli olacak.

Pınar KSK’de kura zamanı
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Pınar Karşıyaka ve diğer 4 Türk kulübünün rakipleri gelecek hafta çekilecek kuralarla belli olacak. Kuralar 15 Temmuz'da İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek. Darüşşafaka Tekfen 7, Galatasaray Doğa Sigorta ve Tofaş 6, Pınar Karşıyaka 4 ve Türk Telekom 3'üncü torbadan kuraya katılacak. BCL'nin 2020-2021 sezonunda 32 kulüp mücadele edecek. 28 kulüp doğrudan normal sezonda yer alırken, son 4 kulüp iki eleme turunun ardından belli olacak.

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BCL'nin 2020-2021 sezonunda 32 kulüp mücadele edecek. Yirmi sekiz kulüp, doğrudan normal sezonda yer alacakken, son 4 kulüp oynanacak iki eleme turunun ardından belirlenecek. Kura çekiminin tüm aşamalarında, normal sezonun bir grubunda iki kulüple yer alacak olan Türkiye dışında, aynı ülkeden hiçbir takımın karşı karşıya gelmemesini güvence altına almak adına, ülke koruma ilkesi uygulanacak.

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