Savunmaya Naldo

Bu sezon savunmada yaşanan aksaklıklar sebebiyle büyük Fenerbahçe defansını güçlendirmek için harekete geçiyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde koştuğu Espanyol'un Brezilyalı stoperi Naldo ile prensip anlaşmasına vardı. İspanyol ekibinin sözleşmesinde yer alan uzatma hakkını kullanmama kararı sonrası oyuncunun transferinin önü açılırken 32 yaşındaki stoperin 3 yıllığına sarı-lacivertli kulübe imza atacağı bildirildi. Sık takım değiştiren Naldo; Uniao Sao Joao, Ponte Preta, Cruzeiro, Gremio, Granada, Bologna, Udinese, Getafe, Sporting Lizbon, Krasnodar ve Espanyol takımlarında forma giydi.

17 MAÇTA GÖREV ALDI

LA Liga'da bu sezon 17 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 asist yaparken 15 kez 11'de görev aldı ve 1325 dakika sahada kaldı. Kanarya'nın listesinde Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino'nun da bulunduğu biliniyor.