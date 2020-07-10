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Haberler Spor Soner fırtınası

fırtınası

Ankaragücü maçında attığı golle Göz-Göz’e 1 puanı getiren , bu sezon 5 gol, 8 asist üreterek 19 puana katkı koydu.

Soner fırtınası
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Süper Lig ekibi Göztepe'de Soner fırtınası esiyor. Fenerbahçe'den sonra Ankaragücü'nü de boş geçmeyerek fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu skora yaptığı katkı ile Göz-Göz'e hayat verdi. Soner, toplamda bu sezon gol sayısını 5'e çıkarırken 8 de asist üretti. Medipol Başakşehir'den kiralık olarak sezon başında kadroya katılan orta saha oyuncusu İzmir ekibinin aldığı 19 puana direkt ve dolaylı olarak katkı sağladı.

BONSERVİSİNİ ALACAKLAR

Göztepe yönetimi teknik direktör İlhan Palut'un gelecek sezon mutlaka takımda görmek istediği Soner'in bonservisini almak için kolları sıvadı. Sarı-kır-mızılılar, daha önce olumsuz yanıt aldığı Başakşehir ekibiyle masaya oturarak sezon bitmeden bonservis engelini aşmak istiyor.

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