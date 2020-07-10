Tolungüç iddialı

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, uzun zamandır çalıştıklarını ve takımı hazır durumda tutmayı başardıklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Maçlar iklimi yazın müsait olan Erzurum'da oynanabilirdi. Orada kamp merkezi de var. Önümüzde yalnız 12 gün var. Antalya'ya maçtan 3 gün önceden gideceğiz. Takımlar aylardır maç atmosferinden uzak kaldı. Tek maçlı sisteme göre o gün daha hazır olan, daha çok isteyen takım kazanacak. Bu biz olacağız" dedi.