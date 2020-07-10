Yabancı tartışması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki gün açıkladığı yabancı planı gündeme bomba gibi düşerken beraberinde tartışmaları da getirdi. TFF Yönetim Kurulu, sahadaki yabancı oyuncu sayısını kademeli olarak azaltmayı planlarken, bulunduğu üzere 2020-2021 sezonu için 8+6, 2021-2022 sezonu için 7+5, 2022-2023 sezonu için de 6+4 kuralı getirildi. Ayrıca kotayı dolduran kulüpler için yabancı oyuncuların birine yaş sınırı da getirilirken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları farklı tepkiler aldı.

TERİM KARARI BEĞENMEDİ

Kimi teknik adamlar kararı desteklerken, kimisi de sınırlama planını eleştirdi. G.Saray'ın hocası Fatih Terim, "Yasaklarla, kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz. Oyuncu oyuncudur, yerli yabancı ayrımı yapamazsınız" diyerek ilk tepkiyi gösterdi .G.Saray Kulübü de dün bir açıklama yaparak "Bu karar Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası rekabetini de etkileyecektir" ifadelerini kullandı.



İŞTE KARARA TEPKİLER

EROL Bulut (Alanya): "Serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sayısının alt yapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşünüyorum."

TAMER Tuna (Antalya): "Yabancı sayısının azaltılması, yerli oyuncu kalitesini noktasında bunu avantaj olarak çok kullandık. Bu sayının fazla olması lazım ama bu sürecin altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemesi lazım. Ben pozitif ve olumlu buluyorum."

RIZA Çalımbay (Sivas): "Federasyonumuz haklı, 14 yabancının tamamen 6 tanesi çok iyi adam olsun. Bana göre de doğru. Bakıyorsunuz yabancıların çoğu kulübede oturuyor. Ya tamamen serbest bırakmaları ya da sınır koymaları gerekiyor."

HİKMET Karaman (Malatya): "5 artı 2, 4 artı 2. Artı 2 olan her şeye karşı çıkıyorum. Kulübeyi bozuyor, teknik adamı bozuyor, taktiksel gelişimi bozuyor."

İBRAHİM Üzülmez (A.Gücü): "Kaos olacağını söyleyebilirim. Transfer nasıl olacak, hazırlık aşaması nasıl olacak bilmiyoruz. Belli kriterler konabilir ama kısıtlayarak da çözüme kavuşamayız. Yabancıyı kısıtlayacağız yerli oyuncuların fiyatı artacak."