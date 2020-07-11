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Altay kenetlendi

ekibi yarın evinde Erzurumspor’u yenerek son haftaya Play-Off umutlarını sürdürerek girmenin hesaplarını yapıyor.

Altay kenetlendi
Giriş Tarihi: 11.7.2020

TFF 1. Lig'de son 2 haftaya Play-Off hattının 2 puan gerisinde 51 puanla 7'nci sırada giren Altay, yarın zirve takipçisi Erzurumspor'la oynayacağı karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Erzurumspor maçından beraberlikle ayrılması durumunda ilk 6 şansını matematiksel olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya olan siyah-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak Play- Off iddiasını son haftaya taşımak istiyor. İzmir ekibi kazanarak iç sahada 8'de 8 yapmayı hedefliyor.

GÖZLER PAIXAO'DA
Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Süper Lig hedefine ulaşmak için elindeki ipleri rakiplerine kaptıran Altay, ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan Erzurum temsilcisinin savunmasını gol silahlarıyla aşmaya çalışacak. Ligde 21 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Portekizli santrfor Marco Paixao, siyah-beyazlıların yine en önemli kozu olacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Yılmaz'ın yerine Putsila'nın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Kappel'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

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