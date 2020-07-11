Aslan hareketli

G.Saray'ın sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina yol ayrımında. Gabonlu yıldızın, sarı kırmızılı kulüpte kariyerine devam etmek istediği ifade edilirken, sarı kırmızılıların yıllık ücreti sebebiyle oyuncuya sıcak bakmadığı öne sürüldü. Aslan'ın bu futbolcunun boşluğunu doldurmak adına girişimlere başladığı haberleri gelirken sarı-kırmızılılar, Lemina yerine Jean-Ricner Bellegarde'yi düşünüyor.

GÖRÜŞMELER TAM GAZ

Fransa Ligue 2'ye düşen Strasbourg'dan 22 yaşındaki Jean Bellegarde için görüşmelerin başladığı ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin sonuca ulaşacağı kaydedildi. Kulübü ile olan sözleşmesi 3 yıl daha devam eden başarılı oyuncu Strasbourg öncesi bir başka Fransa ekibi Lens'in formasını giymişti. Jeanricner Bellegarde bu sezon 24 lig karşılaşmasında görev aldı.