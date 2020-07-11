Ben Youssef de kenti terk etti

Denizlispor'da stoper Syam Ben Youssef de takımdan ayrıldı. Kasımpaşa'dan yarım sezonluğuna kadroya katılan Ben Youssef, sözleşmesinin sona erdiğini ileri sürerek kenti terketti. Denizlispor yönetiminin, FIFA'nın sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağı kararına istinaden oyuncunun katılmadığı antrenmanları noter huzurunda tespit ettirildiği ve gerekli hukuki işlemleri başlatacağı belirtildi.



ONAZI GÜÇLÜKLE DÖNDÜ

STACKHOWİAK ile Barrow'un ardından Kasımpaşa'dan kiralık gelen Ben Youssef'in sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle ayrıldığı yeşil-siyahlı kulüpte, Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi de maddi konular ve ilk 11'de düzenli forma giyemediği gerekçesiyle kenti terk etmişti. Yönetim, telefonunun kapalı olması nedeniyle ulaşamadığı futbolcuya valilik ve emniyetten yardım isteyerek ulaşmış, güçlükle ikna etmişti.