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Haberler Spor Bulut Fener’e Yanal Alanya’ya

Bulut Fener’e Yanal Alanya’ya

’un hocası ile el sıkışırken Güney ekibi ise Kanarya’nın eski hocasına kanca attı.

Bulut Fener’e Yanal Alanya’ya
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Süper Lig'deki sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala F.Bahçe'nin teknik adam konusundaki adımları olumlu sonuçlandı. Kanarya, Ersun Yanal'ın boşluğunu geçici olarak doldursa da gelecek sezona Erol Bulut ile başlanacağı yönündeki iddialar güçlendi. Bulut ile yapılan tüm görüşmeler olumlu sonuçlanırken yapılan teklifi kabul eden başarılı teknik adam, 2019-20 sezonunun bitmesi ile yeni sezonun planlamasını yapan Emre Belözoğlu ile birlikte yol kat edip gerekli adımları atacak. Aytemiz Alanyaspor'da ise boşalan teknik direktörlük görevine sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran ve boşta olan Ersun Yanal'ın ismi geçiyor. Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye geçmesinin ardından Yanal da Alanyaspor ile sezona başlayacak.

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