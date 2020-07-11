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Haberler Spor Eski takımlarına karşı kader maçı

Eski takımlarına karşı kader maçı

Eski takımlarına karşı kader maçı
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Süper Lig'de şampiyonluk ile düşme hattını takından ilgilendiren maçta bir zamanlar Trabzonspor'da ter dökmüş 5 futbolcu, yeşil-siyahlı forma ile eski takımlarına karşı mücadele edecek. Denizlispor Süper Lig'e yükselince Trabzon'dan transfer edilen Rodallega ve Olcay 3'er yıl, devre arası alınan Obenyı Onazi 4 yıl, Akhisar'dan transfer edilen Mustafa Yumlu 2008-2016 yılları arası 8 yıl, Trabzon'da yetişen Zeki Yavru ise 2010-2015 ve 2018-2019 sezonlarında Karadeniz ekibinde görev almıştı.

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