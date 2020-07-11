Eyvah eyvah!

Denizlispor'da talihsizlikler peş peşe yaşanıyor. Bu kez de çok önemli Trabzonspor maçı öncesi kaleci Tolgahan Acar'ın sağ el tarak kemiği kırıldı. Talihsiz olay Başakşehir maçı sonrası izin gününde yaşandı. Tesislerde bireysel idman yapan Tolgahan, dengesini kaybedip sağ el tarak kemiğinin üzerine düştü. Tolgahan Denizlispor'un sağlık sponsoru Özel Cerrahi Hastanesi'ne götürüldü ve tarak kemiğinde parçalı kırık tespit edildi.



Hastanede spor hekimi olmadığı için sponsor hastanede ameliyat olmayı reddeden Tolgahan, başka hastaneye gitmek istedi. Tolgahan'ın talebine kızan yöneticiler, "O zaman istediğin yere git" cevabı verdi. Bu tavra bozulan tecrübeli futbolcu eşyalarını toplayarak kulüpten ayrıldı. Tolgahan Acar'ın durumunun ne olacağı belirsizliğini korurken yönetimin geri adım atmaya hiç niyetli olmadığı öğrenildi.



APAR TOPAR İZMİR'E GİTTİ

TECRÜBELİ kalecinin, "Biz buraya, bu kadar emek veriyoruz. Sağlığımız hiçe sayılıyor" diye sitem ettiği öğrenildi. Apar topar Denizli'den ayrılan Tolgahan, rotasını İzmir'e çevirdi. Tecrübeli eldiven bugün İzmir'de Göztepe'nin doktoru Emin Bal'a kendi imkanlarıyla ameliyatını yaptıracak.

SEBAHATTİN ALP