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saldırıyor

’un eski oyuncularından Bongonda’yı takibe alan , ve Sinan ile de temas halinde.

Fenerbahçe saldırıyor
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Yeni sezonda hücum hattında büyük değişim hedefleyen F.Bahçe'nin takviye çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin listenin ilk sırasına daha önce Trabzonspor'da da kiralık olarak forma giyen Theo Bongonda'yı çektiği öne sürüldü. Bordo-mavili ekipte beklenen performansı sahaya yansıtamayan oyuncunun Z.Waragem ve Genk'te başarılı bir grafik çizmesi sebebiyle oyuncunun Türkiye'ye dönme ihtimali doğdu.

BELÖZOĞLU TAKİPTE
Önümüzdeki sezon sportif direktörlük görevine gelecek olan Emre Belözoğlu'nun yıldız ismin durumu ile yakından ilgilendiği konuşulurken PSV'de oynayan G.Saray'ın eski yıldızlarından Bruma'nın da yakın takibe alındığı bildirildi. Kanarya'nın ayrıca Antalya'dan Sinan Gümüş ile ilgilendiği bilinirken yapılacak görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.

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