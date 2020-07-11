Göz-Göz çıkış peşinde

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Göztepe'nin konuğu Ankara ekibi Gençlerbirliği olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Lige pandemi nedeniyle verilen ara sonrası oynadığı 5 maçtan 3 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan Göz-Göz, Başkent ekibi karşısında kazanarak galibiyet hasretine nokta koymak istiyor.

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33 puanlı G.Birliği ise bitime 3 hafta kala Göztepe'den alacağı 3 puanla düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor

İzmir ekibinde sakatlığı bulunan kaleci Beto'nun yanı sıra Halil, Serdar, Deniz Kadah ve Jerome bu maçta forma giyemeyecek. Son Ankaragü-cü maçında cezası nedeniy-le oynamayan Alpaslan ise on birdeki yerini alacak. Konuk G.Birliği'nde ise sakat olan Fabricio, Yasin, Ayite, Nadir ve Nordfeldt kadroda yer almıyor.