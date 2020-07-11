  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Göz-Göz çıkış peşinde

Göz-Göz çıkış peşinde

Göz-Göz çıkış peşinde
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Göztepe'nin konuğu Ankara ekibi Gençlerbirliği olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Lige pandemi nedeniyle verilen ara sonrası oynadığı 5 maçtan 3 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan Göz-Göz, Başkent ekibi karşısında kazanarak galibiyet hasretine nokta koymak istiyor.

EKSİKLER ÇOK
33 puanlı G.Birliği ise bitime 3 hafta kala Göztepe'den alacağı 3 puanla düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor
İzmir ekibinde sakatlığı bulunan kaleci Beto'nun yanı sıra Halil, Serdar, Deniz Kadah ve Jerome bu maçta forma giyemeyecek. Son Ankaragü-cü maçında cezası nedeniy-le oynamayan Alpaslan ise on birdeki yerini alacak. Konuk G.Birliği'nde ise sakat olan Fabricio, Yasin, Ayite, Nadir ve Nordfeldt kadroda yer almıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göz-Göz çıkış peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA