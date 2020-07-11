Hakemde korona virüs!

Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün yapılan rutin korona virüs PCR testleri doğrultusunda üst klasman hakemlerinden birinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Testi pozitif çıkan hakemin Kayseri Bölgesi'nden Üst Klasman Hakemi Abdülkadir Bitigen olduğu öğrenildi. Bu haberden kısa bir süre sonra da TFF, bir açıklama daha yaparak hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemini değiştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın Abdulkadir Bitigen'den alınarak Ali Palabıyık'a verildiğini duyurdu. Abdulkadir Bitigen ligde en son Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçını yönetmişti.

F.BAHÇE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Federasyonun Fenerbahçe'nin itirazı sonucu mu, yoksa korona virüse yakalandığı için mi Abdulkadir Bitigen'i görevden aldığı soru işareti olarak kaldı. Fenerbahçe 7 ay 9 gün önce İzmir'de oynayıp 2-2 berabere kaldığı Göztepe maçından sonra hakem Bitigen'e büyük tepki göstermiş ve bir daha maçlarında görmek istemediklerini açıklamıştı.