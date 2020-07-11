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Haberler Spor Maicon’dan müjdeli haber

’dan müjdeli haber

Maicon’dan müjdeli haber
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Gelecek sezon transfer yapabilmek için oyuncu satışına ihtiyacı olan G.Saray'a Al Nassr'dan müjdeli haber geldi. Aslan'ın 1.5 sezon önce Al Nassr'a kiraladığı Maicon, Suudi ekibi ile yola devam edecek. Al Nassr'ın oyuncudan memnun olduğu, sözleşmesinde bulunan 3 milyon Euro'luk opsiyonu kullanıp G.Saray'dan bonservisini alacağı öğrenildi. Galatasaray kulübü, Maicon'un bonservisi için Porto'ya 8 milyon Euro ödemişti.

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