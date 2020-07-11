Operasyon var

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'e önümüzdeki sezon getirdiği yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle Göztepe'de operasyon gündeme geldi. Lig sona ermeden Leo Schwechlen ile yollarını ayıran Göz-Göz, ağırlaşan bütçe şartlarını da düşünerek bazı yabancı yıldızlarla yolları ayıracak.

YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANACAK

Sarı-kırmızılı ekipte, iki sezondur forma giyen ve bekleneni veremeyen golcü oyuncu Cameron Jerome'nin yanı sıra Celso Borges, Wallace Reis ve Marcio Mosssoro ile yollarını kesin olarak ayıracak. Operasyona yabancı oyunculardan başlayacak olan yönetim, sözleşmesi devam eden Gassama ve Andre Poko'ya gelecek teklifleri ise değerlendirip bütçeyi rahatlatmak istiyor.



YILDIZLARI TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Göztepe'de sözleşmesi sona eren ve as kadroda forma giyen yabancı oyuncularla yönetim yola devam etmek istiyor. Portekizli eldiven Beto, Titi, Castro ve Napoleoni ile yönetim yeniden anlaşmanın yollarını arayacak. Sarı-kırmızılı ekibin yıllık ücret indirim talebini kabul etmeyen 4 yıldız oyuncuyla yapılacak ikinci tur görüşmelerinde şartlar zorlanacak. Yönetim yola devam etmek istediği futbolcularda fire vermek istemiyor.



YERLİLERİN KADERİNİ PALUT BELİRLEYECEK

İÇ transferde 14 oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği Göztepe'de yönetim yerli yıldızlarla da görüşme yapacak. Yönetim, sözleşmesi bitecek olan Berkan, Atınç ile kiralıklar Soner ve Serdar ile yeniden anlaşmak istiyor. Bu arada Deniz, Kerem ve Serkan ile ilgili henüz karar vermeyen yönetim, bu konuda teknik paton İlhan Palut'un raporuna göre hareket edecek.