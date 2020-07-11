Sörloth coştu Trabzon uçtu

Pazartesi günü Denizlispor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a güveniyor. Bu sezon 45. maça çıkan yıldız Süper Lig'de en çok forma giyen isim olurken lig ve kupada attığı gollerle takımını zirve yarışında tuttu. Ligde ve kupa finalinde 4 maçta forma giymesi halinde 49 maçla 2011-2012 sezonunda 51 maçta forma giyen kaleci Tolga Zengin'in ardından son 8 sezonda bir sezon içinde bordo- mavili formayı en çok terleten isim olacak.

750 BİN EURO'YA KİRALANDI

SEZON başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübü'nden kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 31 maçta 21, kupada 6 maçta 6, Avrupa'da ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 45 maçta 29 gol kaydetti. 1995- 96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordomavili takımın tek yabancı gol kralı olan Gürcü futbolcu Şota Arveladze, toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırarak kulüp tarihine geçmişti.