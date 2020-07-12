Aslan A.Gücü’ne konuk olacak

Son 7 haftada aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray, bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle MKE Ankaragücü maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak. Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ve Falcao ile cezalı olan Sofiane Feghouli, başkentte sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Göztepe maçında görev yapamayacak.

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