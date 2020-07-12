Aydın BŞB’nin hedefi Avrupa

Sezon öncesi yaptığı transferlerle ses getiren Aydın’ın Sultanları, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını Yörük Ali Efe Tesisleri’nde yaptı. Voleybol şube sorumlusu Volkan Zeytin, “Avrupa kupaları hedefiyle yola çıkıyoruz” dedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle ses getiren Aydın'ın Sultanları, ilk antrenmanını Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yörük Ali Efe Tesisleri'nde yaptı. Çalışmalarına günde çift idmanla devam edecek mavibeyazlılarda, yabancı oyuncuların da 12 Temmuz tarihinde karantinadan çıkarak takıma dahil olacağı öğrenildi. Aydın BŞB gelecek haftadan itibaren çalışmalarını tam kadro devam edecek. Öte yandan Aydın ekibinde dünya evine giren Ezgi Dağdelen'e takım arkadaşları sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.



'KADROMUZU GÜÇLENDİRDİK'

Aydın BŞB Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin, yeni sezonda Avrupa kupalarını hedeflediklerini belirterek, "Yeni oyuncularla kadromuzu daha da güçlendirdik. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Yabancı oyuncularımızın da dahil olmasıyla yeni sezon hazırlıklarına tam kadro ile devam edeceğiz. Bu yıl ligde üst sıraların yanı sıra Avrupa kupalarını da hedefliyoruz. Plan ve programlarımızı buna göre yapıyoruz. Çıtayı yükselttik" dedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yeni sezonda takımdan beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyip Aydın'ın Sultanları'na başarılar diledi.



■ KAZIM YÖRÜKCE