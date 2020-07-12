Bergama’da bayram

Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta oynadığı 22 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik alan ve koronavirüs salgını yüzünden sezonun aylardır durmasının şokunu yaşayan lider Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu'nun şampiyonluğunu tescil etmesiyle büyük coşku yaşadı. Üst üste 7 sezon mücadele ettiği 3. Lig'de geçen sezon küme düşen İzmir ekibi, Play-Off'a kalmadan 1 yıl sonra yeniden profesyonel lige döndü. Bergama Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, "En yakın rakiplerine 10 puan fark atarak 62 puanla ligde liderliğini sezon boyunca koruyan ekibimizi kutluyorum" dedi.



TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Koştu, "Teknik ekibimiz, çok değerli futbolcu kardeşlerimiz, personelimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle görev süremizin daha ilk senesinde Bergama Belediyespor'umuzu zirveye taşımanın ve hak ettiği yere döndürmenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz şehrimize, camiamıza, taraftarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. Hakan Koştu; Kulüp Başkanı Bilir Altay, Asbaşkan Şerif Topal ve yönetim kurulu üyelerini de bu başarıdan dolayı tebrik ederken, takıma sezon boyunca destek olan taraftarlara da, "Bu başarıda onların müthiş desteği var. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da onları sevindirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.





"KORONA OLMASAYDI DA 3.LİG'E YÜKSELECEKTİK"

Bergamaspor Kulüp Başkanı Bilir Altay, yönetimi ile futbolcularıyla ve taraftarlarıyla şampiyonluğa kenetlendiklerini belirtirken, "Sezon başından beri camia olarak 3.Lig'e çıkmak için büyük emek verdik. En yakın rakibimize 10 puan fark atarak farkındalığımızı yarattık. Korona virüs vakası yaşanmasaydı ve lig devam etseydi de biz yine bu başarıyıyakalayacaktık. Bergamaspor çok daha iyi yerlere layıktır. Geçmişten dersler çıkartarak 3.Lig'de başarılı olup daha büyük başarılar yaşamak istiyoruz. Bu moralle gelecek sezonunun hazırlıklarına hemen başladık. Camiamız şunu iyi bilsin ki, Bergamaspor, emin ellerdedir ve hedefini büyülterek yoluna emin adımlarla lerleyecektir" dedi.





SERİF TOPAL: DESTEK OLAN HERKESE TESEKKÜR

Bergamaspor Asbaşkanı Şerif Topal ise bu başırıda büyük payı olan Onursal Başkan Hakan Koştu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederken, "Sahada futbolcularımız, tribünde taraftarlarımız bu olayın gerçek kahramanlarıydı. Biz yönetim olarak onların hep yanında olduk. Birlik olduk, kenetlendik ve Bergamaspor'u 3.Lig'e çıkarmayı başardık. Bu ekip tarih yazdı. Bizler bundan sonraki süreçte takımımızın çok daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



