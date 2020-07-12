Cim Bom’a kötü haber

G.Saray’ın listesindeki Luis Suarez’in talipleri günden güne artıyor. Yıldız isme son olarak Real Betis kulübü talip olurken Lazio, Napoli, A.Madrid, Getafe ve Valencia da devrede

Galatasaray'ın golcü transferine yönelik arayışları tam gaz sürerken Zaragoza'da forma giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez yaşındaki futbolcu ilgili olarak teknik direktör Manuel Pellegrini'nin imza attığı Real Betis devreye girdi.



ISRAR EDİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Şilili teknik direktör oyuncuyu çok istiyor. Haberde futbolcu için Lazio, Napoli, Galatasaray, Atletico Madrid, Getafe ve Valencia gibi takımların da ilgilendiği kaydedildi.



17 GOL KAYDETTİ

Aslan'ın uzun bir süredir kadrosuna katmak istediği yıldız ismin transferinin bu şartlarda zora girdiği kaydedilirken görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor. Luis Suarez, İspanyol ekibi Zaragoza'da 29 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 17 gol atmayı başararak 3 kez de asist gerçekleştirdi. Genç ismin, kariyeri boyunca çıktığı toplam 136 maçta ise 39 gol, 5 asisti bulunuyor.



