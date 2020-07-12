  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Cim Bom’a kötü haber

’a kötü haber

G.Saray’ın listesindeki ’in talipleri günden güne artıyor. Yıldız isme son olarak kulübü talip olurken Lazio, Napoli, A.Madrid, Getafe ve Valencia da devrede

Cim Bom’a kötü haber
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Galatasaray'ın golcü transferine yönelik arayışları tam gaz sürerken Zaragoza'da forma giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez yaşındaki futbolcu ilgili olarak teknik direktör Manuel Pellegrini'nin imza attığı Real Betis devreye girdi.

ISRAR EDİYOR
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Şilili teknik direktör oyuncuyu çok istiyor. Haberde futbolcu için Lazio, Napoli, Galatasaray, Atletico Madrid, Getafe ve Valencia gibi takımların da ilgilendiği kaydedildi.

17 GOL KAYDETTİ
Aslan'ın uzun bir süredir kadrosuna katmak istediği yıldız ismin transferinin bu şartlarda zora girdiği kaydedilirken görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor. Luis Suarez, İspanyol ekibi Zaragoza'da 29 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 17 gol atmayı başararak 3 kez de asist gerçekleştirdi. Genç ismin, kariyeri boyunca çıktığı toplam 136 maçta ise 39 gol, 5 asisti bulunuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cim Bom’a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA