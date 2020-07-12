Doğukan İnci Kartal oluyor

Karşıyaka'nın vitrine çıkardığı Doğukan İnci, Beşiktaş'ın gündeminden düşmüyor. Türkiye, Avrupa ve Afrika'da genç futbolcu taramasına başlayan ve yetenekli isimlerin peşinde olan İstanbul ekibi, uzun süredir takip ettiği Doğukan İnci'yi kadrosuna katacak. Siyah-beyazlı kulübün scoutlarının yeşil-kırmızılı İzmir ekibinin genç yıldızı hakkında olumlu rapor verdiği belirtildi.
24 MAÇTA 12 GOL ATTI
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 24 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Altınordu altyapısında futbola başlayan ve ardından Karşıyaka altyapısına transfer olup ardından A takıma yükselen futbolcunun asıl mevkisi sol kanat olsa da, forvette de oynayabiliyor.
24 MAÇTA 12 GOL ATTI
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 24 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Altınordu altyapısında futbola başlayan ve ardından Karşıyaka altyapısına transfer olup ardından A takıma yükselen futbolcunun asıl mevkisi sol kanat olsa da, forvette de oynayabiliyor.
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