  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Doğukan İnci Kartal oluyor

Kartal oluyor

KSK’nin vitrine çıkardığı 21 yaşındaki genç yıldızını resmen istedi

Doğukan İnci Kartal oluyor
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Karşıyaka'nın vitrine çıkardığı Doğukan İnci, Beşiktaş'ın gündeminden düşmüyor. Türkiye, Avrupa ve Afrika'da genç futbolcu taramasına başlayan ve yetenekli isimlerin peşinde olan İstanbul ekibi, uzun süredir takip ettiği Doğukan İnci'yi kadrosuna katacak. Siyah-beyazlı kulübün scoutlarının yeşil-kırmızılı İzmir ekibinin genç yıldızı hakkında olumlu rapor verdiği belirtildi.

24 MAÇTA 12 GOL ATTI
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 24 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Altınordu altyapısında futbola başlayan ve ardından Karşıyaka altyapısına transfer olup ardından A takıma yükselen futbolcunun asıl mevkisi sol kanat olsa da, forvette de oynayabiliyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doğukan İnci Kartal oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA