Fener’e geliyor

Kanarya’nın hayallerini süsleyen başarılı ismin bu yaz transfer döneminde sarı-lacivertli formayı giymesinin sürpriz olmayacağı ileri sürüldü

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmanın planlarını yapan F.Bahçe, müthiş bir transfer bombasını patlatmak üzere. Transferde dört koldan saldıran sarı-lacivertliler uzun bir süredir rüyalarını süsleyen Mesut Özil için büyük aşama kaydetti. Todofichajes'in haberine göre Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda yıldız oyuncunun transferini bitirmeye yakın.



2021'DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Haberde, "F.Bahçe, Özil ile sözleşme imzalayacağına emin. Mesut, 2021 yılında sona erecek sözleşmesinin sonuna kadar Arsenal'de kalmak ve yıllık ücretini almak istese de kulübü terk edeceğine dair spekülasyonlar bekledikleri birşey saha oyuncusunu ikna etti. Şimdi top külasyonlar devam ediyor. Türk ekibi, Mesut'u kadrosuna katmak için iletişimini sürdürüyor ancak var. Onlar, yıldız orta Arsenal'de" yorumu yapılırken yıldız ismin sezon sonunu beklemeden sarı-lacivertlilere imza atacağı iddia ediliyor. "Şu anda müzakereler devam ediyor ve herşey planlandığı gibi gidiyor." ifadeleri de dikkat çekerken İstanbul ekibi F.Bahçe'nin bu ay sonuna doğru resmi adımları atması bekleniyor.