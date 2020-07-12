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Haberler Spor Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

tarihinde ilk kez 'de

Hatay'da 1967 yılında halkı sporla bütünleştirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla kurulan , kentin tarihinde ilk kez 'de mücadele edecek takım oldu.

Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

12.07.2020, 20:08

TFF 1. Lig'in 33. haftası nefesleri kesti...

Deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Hatayspor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Adanaspor, 54. dakikada Umut'ın kırmızı kart görmesinden 5 dakika sonra Roni ile golü bularak öne geçti. Hatayspor'un beraberlik sayısı, 78. dakikada Barbosa ile geldi. Adanaspor'da 85. dakikada da Eze kırmızı kart gördü ve ev sahibi maçı 9 kişi tamamladı.

YUSUF TAKIMINI SÜPER LİG'E ÇIKARDI

Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 89. dakikada Yusuf'tan geldi. Bu sonuçla puanını 63 yapan Hatayspor, Süper Lig'i garantilemiş oldu.

MEHMET ALTIPARMAK TARİHE GEÇTİ

Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu.

Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Altıparmak, "Türkiye'de bunu yapan ilk hoca oldum. Türkiye'de ilk olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bu benim için ayrı bir kıvanç." dedi.

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