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Karşıyaka’dan milli hamle

Karşıyaka, ’nın başına A ’ın eski antrenörü Yazıcıoğulları’nı getirdi

Karşıyaka’dan milli hamle
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı başlamayı hedefleyen Karşıyaka, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski çalıştırıcısı Reşat Yazıcıoğulları'yla resmi sözleşme imzaladı. Ay-yıldızlı ekipte 10 yıl aralıksız olarak başantrenörlük yapıp millilerimizle 2003 yılında Avrupa ikinciliği yaşayan Yazıcıoğulları için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven ile şube yöneticileri katıldı.



TEŞEKKÜRLER YAŞAR
Başkan Turgay Büyükarcı Reşat Yazıcıoğulları ile 3 yıllığına anlaştıklarını belirtirken, Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, "Hem Türk voleyboluna yaptığı katkılar, hem de özel olarak Karşıyaka voleyboluna yapacağı katkılar için Reşat Yazıcıoğulları'na teşekkür ediyor başarılar diliyorum" dedi. Serkan Özgüven ise "Reşat hocamıza öncelikle hoş geldin diyoruz. İnşallah birlikte güzel işler başaracağız. Destekleri için Yaşar Üniversitesi nezdinde Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer'e teşekkür ediyoruz. Umarım hep birlikte, güç birliği ile şubemizi güzel yerlere getireceğiz" dedi.

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