KSK’de tarihi dalya

Karşıyaka’da 98 maça çıkan Hakan Kuş, takımının Play-Off’ta finale kalıp 2 maçta oynaması halinde 100’ler kulübüne girecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı açıklanan Play-Off maçlarına hazırlanan Karşıyaka'nın golcüsü Hakan Kuş, yeşil-kırmızılı ekip finale kalırsa "dalya" diyecek. Şimdiye kadar son 4 sezonda 98 kez Karşıyaka forması giyen Hakan, 2 maça daha çıktığı takdirde kulüpte 100'ler kulübüne girecek. Play-Off'ta yarı finalde Derince Belediyespor'la rakip olacak Kaf-Kaf'ta Hakan, Antalya'da hem finalde şampiyonluk hem de 100'üncü maçının mutluluğunu yaşamak istiyor. Bu sezon 26 maçta 8 gol atan Hakan Kuş, Karşıyaka formasıyla 98 maçta toplam 26 gol attı.



YARIM KALAN BİR İŞİMİZ VAR

GENÇ yıldız Hakan Kuş, "Tek düşüncemiz 2. Lig'e yükselmek. İnşallah Karşıyaka formasıyla 100'üncü maçımda kupa kaldırırım. Geçen sezon Play-Off'ta yarım kalan işimizi bu sezon tamamlayarak bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bunu da başaracağız" dedi.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ