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Haberler Spor KSK’de tatlı telaş

’de tatlı telaş

KSK’de tatlı telaş
Giriş Tarihi: 12.7.2020
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Pınar KSK'nin rakipleri 15 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'de çekilecek kura ile belli olacak. Organizasyona direkt grup aşamasından itibaren dahil olacak yeşil-kırmızılılar kuraya dördüncü torbadan girecek. Kaf-Kaf, eleme turlarının ardından normal sezonun 13 Ekim'de başlayacağı organizasyonda 8 takımlı grubunda çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucu ilk 4 takım arasına adını yazdırmaya çalışacak. Grup aşamasında 32 takımın yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi KSK'nin yanı sıra G.Saray, Darüşşafaka, T.Telekom ve Tofaş temsil edecek.
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