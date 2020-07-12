FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Pınar KSK'nin rakipleri 15 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'de çekilecek kura ile belli olacak. Organizasyona direkt grup aşamasından itibaren dahil olacak yeşil-kırmızılılar kuraya dördüncü torbadan girecek. Kaf-Kaf, eleme turlarının ardından normal sezonun 13 Ekim'de başlayacağı organizasyonda 8 takımlı grubunda çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucu ilk 4 takım arasına adını yazdırmaya çalışacak. Grup aşamasında 32 takımın yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi KSK'nin yanı sıra G.Saray, Darüşşafaka, T.Telekom ve Tofaş temsil edecek.
KSK’de tatlı telaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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