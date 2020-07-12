Tatsız tuzsuz ruhsuz

Süper Lig'de haftalardır kazanamayan ve Avrupa hedefinden kopan Göztepe, sahasında alt sıralardan sıyrılmak isteyen Gençlerbirliği'ne mağlup oldu: 1-3. 33'te Stancu'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Göktuğ'un elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 41'de sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada arka tarafta Yalçın'ın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ertaç kurtardı. 45+3'te sağ kanattan Candeias'ın serbest vuruştan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Stancu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.



ALPASLAN'IN GOLÜ YETMEDİ

55'te Tripic'in kullandığı serbest atışa Atınç kafayı vurdu, ardından Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı. 60'ta Tripic'in kullandığı köşe vuruşunu Gençlerbirliği kalecisi Ertaç yumruklayarak uzaklaştırdı. 72'de Alpaslan'ın müdahalesi sonrası Stancu yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 75'te Sessegnon penaltı atışını gole çevirdi: 0-3. 90+1'de Berkan sol kanattan ortasını açtı, G.Birliği savunmasında Toure topu ayağının altından kaçırdı. Arka direkte topu takip eden Alpaslan maçın skorunu ilan eden golü attı: 1-3.





UMUT EKTİLER HÜZÜN BİÇTİLER

Pandemi sonrasında yeniden başlayan ligde bir türlü yüzü gülmeyen Göztepe taraftarlarını üzmeye devam etti. Rizespor'u yendikten sonra oynadığı 6 maçta sadece Ankaragücü ile 2-2 Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Göztepe, Trabzon'a 3-1, Y.Malatya'ya ve F.Bahçe'ye 2-1 yenilmişti. Son 6 maçta 13 puan kaybeden Göztepe, lige havlu attı.



ÖNCE ASLAN SONRA SİVAS

Bir dönem üst üste aldığı galibiyetlerle Avrupa kupaları için ümitlenen sarı-kırmızılılar son 11 maçta ise sadece 1 galibiyet alıp, 7 kez mağlup olurken 2 maçı beraberlikle tamamladı. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi bu süreçte 25 puan kaybedip hem zirve yarışından koptu, hem de taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Göztepe son iki haftada G.Saray ile deplasmanda, Sivasspor ile İzmir'de karşılaşacak.

58 YIL SONRA İLK YENİLGİ

Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Göztepe (5G 6B), rakibi önündeki son iç saha yenilgisini Aralık 1962'de almıştı (1-3). Göztepe ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Gençlerbirliği, daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (7B 7M). Ankara ekibi, Göztepe'yi Süper Lig tarihinde üst üste üç kere mağlup edemedi.



GALİBİYETİ UNUTTULAR

Evinde oynadığı son dört maçta yüzü gülmeyen Göztepe taraftarlarını çok üzdü. İzmir'de önce Trabzonspor'a dün de G.Birliği'ne mağlup olan Göz-Göz Alanyaspor ile 3-3, Ankaragücü ile de 2-2 berabere kalınca sahasında 4 maçta 10 puan kaybetti. Göztepe son 4 maçta evinde 10 gol yerken 6 gol atabildi.







GOL KRALI WİLCZEK GÖZTEPE'DE SUSTU

Göztepe'nin ara transfer döneminde Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği Kamil Wilczek G.Birliği maçında da sessiz kaldı. Danimarka ekibinde 18 maçta 17 gol atıp 2 de asist yapınca müthiş performansıyla Göztepe'ye transfer olan Wilczek, sarı-kırmızılı ekipte umduğunu bulamadı. Göztepe'de 15. maçına çıkan Polonyalı golcü sadece bir önceki hafta Ankaragücü ile oynanan maçta penaltıdan gol bulmuştu.



GENÇLER DE DEVA OLAMADI

Göztepe'de son haftalarda yaşanan sakatlık kabusuna MKE Ankaragücü maçında kaleci Beto Pimparel de katılınca 1 numaralı mevkide de değişim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin dün İzmir'de ağırladığı Gençlerbirliği'ne karşı sakatlığı bulunan yıldız kaleci Beto forma giyemezken Göktuğ Bakırbaş eldivenleri devraldı.



OPERASYON YARAMADI

24 yaşındaki genç oyuncu maçın 33. dakikasında Giovanni Sio'nun şutunda hatalı gol yerden adeta yıkıldı. Teknik direktör İlhan Palut, G.Birliği maçı kadrosunda sürpriz değişikliklere imza attı. Sarı-kırmızılılarda cezası sona eren Alpaslan Öztürk savunmadaki görev yerine dönerken genç çalıştırıcı Brezilyalı stoper Titi'yi keserek savunmanın ortasında Alpaslan-Atınç ikilisiyle oyuna başladı. Orta alanda da önemli değişikliklere imza atan genç teknik adam, Sambacı Mossoro ve İtalyan Napoleoni'yi de kesti. Mossoro'nun yerine Castro forma giyerken Napoleoni'nin yerine genç oyuncu Yalçın görev aldı. Gassama'nın yerine de bu maçta yine genç Murat Paluli görev yaptı.