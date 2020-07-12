Trabzon’a Novak müjdesi

Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'a, Galatasaray talip oldu. Marcelo Saracchi'nin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılıların menajeri tarafından sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'e de önerilen Filip Novak için teklif hazırladı. Adı Fenerbahçe'yle anılan Çek sol bek, geleceğiyle ilgili kararı açıkladı.



NWAKAEME'YE TEKLİF VAR

Oyuncunun seneye de bordo-mavili takımda devam etmeye karar verdiği öğrenildi. 30 yaşındaki Novak'ın, Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi, kalmaya karar verdiğini yönetime ilettiği belirtildi. Trabzonspor'a geldiği günden bu yana fark yaratan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, başta Çin ekipleri olmak üzere birçok kulübü peşine taktı. 31 yaşındaki oyuncu, ısrarla gelen teklifler sonrasında geçen sene bu dönemler Trabzonspor ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı. Fırtına'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, iki sezondur skor katkısında 'double-double' yapmayı başarıyor. Bu sezon Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 41 maça çıkan Nwakaeme, 14 gol, 8 asistlik performansıyla dikkat çekti. Öte yandan teknik patron Hüseyin Çimşir, takımda kalan kaptanlar Jose Sosa ve Pereira ile bir toplantı yaptı.

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