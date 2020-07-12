Turgutlu Belediye erkeklerde 2. Lig’de

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonunda 2. Lig'de mücadele edecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın destek ve girişimleri sonucunda geçtiğimiz sene kurulan ve Kasaba tarihinde ilk kez Bölgesel Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlılar, yeni sezonda 2. Lig'de Turgutlu'yu temsil edecek. Tamamı Turgutlulu altyapı sporcularından kurulan erkek voleybol takımı, TVF'nin 2. Ligi'nde yer alma başarısı gösterdi. Erkek voleybol takımının bu sezon da Turgutlu'yu en güzel şekilde temsil edeceğini söyleyen Akın, "Geçtiğimiz sene ilk kez kurulan Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız, Bölgesel Lig'de başarıyla mücadele etti. Bu başarısını taçlandırdı. Genç sporcularımıza olan destek ve yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.



■ İLKER UYAR

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