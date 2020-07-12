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Yönetim çok ayıp etti!

’de eli tarak kemiğinden kırılan kaleci , kurmaylara ateş püskürdü, “Ameliyatım için 15 bin TL’yi vermediler. Emeklerime yazık” dedi

Yönetim çok ayıp etti!
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Yukatel Denizlispor'da, şok havuzunda sakatlanarak el tarak kemiği kırılan kaleci Tolgahan Acar, ameliyat için 15 bin lira vermediklerini iddia ettiği yeşil-siyahlı yönetime ateş püskürdü. Daha iyi şartlarda ameliyat olmak istemesi kadar normal bir şey olmadığını belirten tecrübeli isim, "Ben kaleciyim ve ekmeğimi ellerimle kazanıyorum" şeklinde konuştu.

'GÖRDÜĞÜMÜZ MUAMELE KORKUNÇ'
Tolgahan, "Mikro El Cerrahisi konusunda uzmanlaşmış kişileri tercih etmem normal. Ancak yönetim, Denizli'deki külübün sponsoru olan hastanede ameliyat olmam için diretti. İzmir'de ameliyat olmam için 15 bin lira gerektiğini ilettim ancak 'Parayı veremeyiz' dediler. Gördüğümüz muamele bu" diye sitem etti. Tolgahan, korona virüs günleri nedeniyle kulüplerin düştüğü zor durum nedeniyle iyi niyetiyle alacaklarından 100 bin lira faregat etmeyi düşündüğünü ancak kendisine verilen değer sonrası bu kararından vazgeçtiğini söyledi. 'Kulüpten ayrılırken bana bir teşekkürü çok gördüler' diyen Tolgahan, şyöle konuştu: "Daha Ocak maaşımızı alamadık. Kulüpten alacağı 500-600 bin TL'yi bulan futbolcular var. O kadar alacağı olan futbolcuların hesabına 30, 40, 50 bin TL arası paralar yatırıp, bir de çok büyük iş başarmış gibi 'Paralarınız yattı' diye dalga geçer gibi telefon açıyorlar. Yöneticilerin futbolcularla diyalogları sıfır. Denizlispor'da gol olduktan sonra protokole koşup selam veren futbolcu gördünüz mü hiç?" diye konuştu.

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