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Haberler Spor Yunusemre Belediye tekvandoda sahada

Belediye tekvandoda sahada

Yunusemre Belediye tekvandoda sahada
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular tüm kurallara dikkat ederek toplu antrenmanlarına başladı. Tekvandocular, 3 aylık aranın ardından ilk toplu antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs ve 8 Eylül Stadyumu'nda idmanlarına başlayan sporcular, bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Tekvando sporcuları antrenmanlarını pazartesiden cumaya kadar haftanın 5 günü yapacak. Merkez grubu salı-cuma, 09.30-11.00 saatlerinde 19 Mayıs Stadyumu'nda, Muradiye grubu pazartesi- salı- perşembe günü 16.00-18.00 arası, Güzelyurt grubu ise çarşamba-cuma günleri 14.00-16.00 saatleri arasında çalışmalarını gerçekleştirecek.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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