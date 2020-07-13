Akhisarspor zirve aşkıyla

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor deplasamında 1-0'lık zafere imza attı, Süper Lig umutlarını son haftaya taşıdı. 5. dakikada Erhan'ın serbest atışından gelen topu Cocalic kafa ile ağlara gönderdi: 0-1. 31'de Gökhan ceza sahası içinde penaltı noktasında topa sert vurdu kaleci Lukac topu kornere tokatladı. 50'de sağ kanattan Vrsajevic topu ceza sahasına gönderdi, Burhan topu üzerinden atladı, Ergin'den önce İsmail araya girerek tehlikeyi önledi. Akhisarspor karşılaşmayı 1-0 kazandı ve umudunu korudu.
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