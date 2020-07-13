Altınordu ‘ohh’ çekti

TFF Birinci Lig'de haftalardır galibiyet alamayan Altınordu evinde Giresunspor engelini aşarak kümede kalışını ilan etti: 3-1. 2. dakikada Yasin Ozan, karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Onurcan Piri'den dönen topu yeniden kontrol eden tecrübeli futbolcu plaseyle fileleri havalandırdı: 1-0. 13'te Kerim Alıcı arka direğe kesti, Atakan Üner gelişine vurdu: 2-0. 42'de Himmet Ertürk sağdan kale sahasına kesti, Mehmet Güven bomboş durumda kafayı vurdu: 2-1. 50'de Muhammed Mert'in bekletmeden vuruşunda top üst direkte patladı.
HÜSAMETTİN RAHATLATTI
61'DE savunma arkasına atılan topa Furkan Çil hamle yapıp arka direğe kesti, Hüsamettin Yener bomboş pozisyonda vurdu: 3-1. Altınordu maçı 3-1 kazandı. İzmir ekibi maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.
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