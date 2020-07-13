Aslan gülmeyi unuttu

Süper Lig'de 8 haftadır 3 puanı unutan Galatasaray, deplasmanda son sırada yer alan Ankaragücü'ne tek golle mağlup oldu ve Avrupa'yı da zora soktu: 1-0. 19. dakikada Scarione'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşu auta gitti. 35'te Belhanda'nın pasında ceza yayı dışından Taylan Antalya'nın şutu üstten dışarı çıktı. 37'de Lobjanidze'nin pasında ceza sahası sa çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi.

SCARİONE SKORU BELİRLEDİ

57'de Pinto'nun Adem Büyük'e ceza sahasının hemen dışından yaptığı faul sonrası kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın şutunda top yan kale direğinden oyun alanına geri döndü. 61'de Emin Bayram'ın ceza sahası içerisinde Michalak'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 62'de penaltı atışını kullanan Scarione'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 90'da Selçuk İnan'ın ceza sahasının dışından vuruşunda top kaleyi bulmadı. Karşılaşmada başka gol olamadı ve MKE Ankaragücü 1-0 kazanarak umutlandı.



G.SARAY'DA İŞLEM TAMAM

Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı kadrosuna katıyor. Devre arasında Sarı Kırmızılı ekibin kapısından dönen tecrübeli futbolcu, yeniden gündeme geldi. AS gazetesi, Arda Turan'ın Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. 33 yaşındaki oyuncu, Sarı Kırmızılı ekipten maç başına 200 bin TL kazanacak.



A.GÜCÜ'NDE RODRİGUES KADRO DIŞI

MKE Ankaragücü'nün önemli futbolcularından Gerson Rodriuges, Galatasaray mücadelesi öncesi takım arkadaşı Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Kritik karşılaşma öncesi ikili arasında çıkan tartışma sonucu yönetim ve teknik heyetin kararıyla yıldız golcü Rodrigues, mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.