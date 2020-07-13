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Avrupa aşkına

Ligde hedefini 3. sıra olarak belirleyen , bugün saat 21.00’de düşme korkusu yaşayan Y.Malatya’ya konuk olacak.

Avrupa aşkına
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala hedefini ilk 3. olarak belirleyen Beşiktaş, bugün zorlu maçta Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Kasımpaşa karşısında son dakika golüyle galip gelen ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3. sıra hedefine bir adım daha yaklaşan Beşiktaş, ligin 32. haftasında kritik Malatyaspor deplasmanında 3 puan arıyor.

KAZANMAK ZORUNDA
Son maçında Sivasspor'u deplasmanda mağlup ederek küme düşme hattında önemli bir galibiyete imza atan Yeni Malatyaspor, sahasındaki karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Eski teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde, Beşiktaş'ı ligin ilk yarısında deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 16 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet elde edebildi.

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