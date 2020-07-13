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Haberler Spor Boateng yok

Boateng yok

Boateng yok
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan Ganalı hücum oyuncusu Boateng bugünkü maçta sahada yer alamayacak. Kartal'da sezonu kapatan Douglas'ın yanı sıra Adem Ljajic, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve cezalı olan Atiba Hutchinson da Malatya deplasmanında forma giyemeyecek. Boateng, Burak ve Umut'un yokluğunda ileri uçta Güven forma giyecek.

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