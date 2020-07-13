Bu kez olacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da Play- Off maçları oynayacak olan Karşıyaka hazırlıklarını sürdürüyor. Kaf-Kaf son olarak 4 kez katıldığı Play-Off maçlarındaki kötü gidişe Antalya'daki eleme maçlarında dur demek istiyor. İzmir ekibi 2001-2002 sezonunda 2. Lig'deyken Denizli'de Play-Off maçlarında finalde Adana Demirspor'a uzatma dakikalarında yediği altın golle 2-1 yenildi. Sonraki sezon şampiyon olup 1. Lig'e çıkan Karşıyaka, 13 sezon kaldığı bu ligde 2 kez Play-Off oynadı ancak Süper Lig'e çıkamadı.

SÜPER LİG'E ÇIKAMAMIŞLARDI

2008-2009 sezonunda oynanan Play-Off finalinde Kaf-Kaf, öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya uzatmada 2-1 mağlup oldu. Sonraki sezon yine Play-Off'a kalan Kaf-Kaf, İstanbul'daki 4 takımlı lig usulü oynanan organizasyonda Altay'la 0-0 berabere kalıp Konyaspor'a 1-0 yenilerek umutlarını yitirdi. Süper Lig'in kapısından döndü. Geçen sezon 3. Lig Play-Off yarı finalinde Van'la evinde penaltı kaçırdığı maçta berabere kalıp rövanşı 2-1 kaybetti. KSK bu kez finallerden evine mutlu dönmek istiyor.



PLAY-OFF MAÇLARI FİKSTÜRÜ BEKLENİYOR

Karşıyaka, Antalya'da oynanacağı açıklanan Play-Off maçlarının tarihinin netleşmesini bekliyor. Tarih ve statlar net olmadığı için henüz otel rezervasyonu yaptırmayan İzmir temsilcisi, yaz sezonunda turizm bölgesindeki konaklama tesisi fiyatlarının çok yüksek olmasından da dertli. Yeşil-kırmızılı ekip Derince Belediyespor'la oynayacağı yarı final maçının tarihinden 3 gün önce Antalya'ya giderek kampa girecek. Federasyonun 2. Lig ve 3. Lig'deki Play-Off maçlarnıı tribünü olan otel sahalarında oynatmak için Antalya'ya ekip gönderdiği öğrenildi.



KAF-KAF KUPAYA KİLİTLENDİ

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 20-28 Temmuz tarihleri arasında Play-Off yarı final maçında Derince Belediyespor ile karşılaşacak olan Karşıyaka'da oyuncular şampiyonluk için kenetlendi. Yeşil-kırmızılı futbolcular, pandemi döneminde çalışmalarını hiç bırakmadan sürdürdü. 8 Haziran'dan itibaren takım halinde çalışmalarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Kaf-Kaf'ta tek düşünce 2. Lig'e çıkmak. Geçen sezon yarım kalan işlerini bitirmek için sahada olacaklarını belirten futbolcular, "Van önünde yaşadıklarımız bize ders oldu. Seyircimiz yanımızda olmasa da kalplerimiz bir atacak. O kupayı Karşıyaka'ya getireceğiz" ifadelerini kullandılar.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ