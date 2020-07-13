F.Bahçe’ye Yiğido şoku

Süper Lig'de Avrupa Kupalarını hedefleyen iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a mağlup oldu: 1-2. 7'de ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, Ozan Tufan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 9'da Kone'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 27'de Falette'nin savunmadan attığı uzun topta ceza sahası içinde Samassa'dan önce topu alan Deniz meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1. 44'te Yatabare'nin kafayla indirdiği topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2. 46'da Uğur'un ceza sahasının sol çaprazından içeri çevirdiği topu son anda kaleci Altay kontrol etti. 50'de Yatabare'nin indirdiği kafa topunu Emre ceza sahasında kontrol etti, vuruşunu Altay çıkardı, ardından topu önünde bulan Mert Hakan'ın vuruşunu Hasan Ali kornere gönderdi. 69'da Emre Kılınç'ın ortasındaa arka direkte bomboş bir şekilde topla buluşan Kone'nin kafa vuruşu auta gitti. Maç 2-1 sona erdi.