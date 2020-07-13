Hatayspor Süper Lig’de

TFF Birinci Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Hatayspor ligde bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı başardı. Hatay temsilcisi gelecek sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Karşılaşmanın 13. dakikasında Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli'nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı. 59'da kaleciyle karşı karşıya kalan Roni, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

YUSUF HATAYSPOR'U UÇURDU

Karşılaşmasının 78. dakikasında Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic'i çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-1. 89'da Buğra'nın ortasında kafa vuruşu yapan Yusuf, topu ağlara gönderdi: 1-2. Karşılaşma Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Adanaspor deplasmanında 3 puana uzanarak ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da rekor kırdı. Altıparmak üst üste 3 sezonda çalıştırdığı takımları Süper Lig'e çıkardı.