İlhan Palut yolcu gibi

Ankaragücü maçı sonrası istifası yönetimden dönen genç teknik adam ile sezon sonunda yollar ayrılacak Süper Lig'de G.Birliği yenilgisi sonrası kötü gidişini sürdüren Göztepe'de eleştiri oklarının hedefinde yine teknik direktör İlhan Palut vardı. Geçen hafta alınan Ankaragücü beraberliği sonrası istifası yönetimden dönen Palut ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Genç çalıştırıcının geleceği ile ilgili en güçlü iddia ise yönetimin yeni sezon için teknik adam arayışında olduğu.

YÖNETİM ARAYIŞA BAŞLADI

Kulübe yakın çevreler İlhan Palut'un performansından yönetimin hoşnut olmadığını, G.Saray ve Sivasspor maçlarının ardından genç çalıştırıcıya veda edileceğini belirtiyor. Yönetimin Göztepe'nin başına teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ın getirmeyi planladığı bildirildi. Göztepe'nin başında 22 maça çıkan Palut, 7 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 9 yenilgi ile 1.23'lük puan ortalaması tutturdu.