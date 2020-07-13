  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor İlhan Palut yolcu gibi

yolcu gibi

İlhan Palut yolcu gibi
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Ankaragücü maçı sonrası istifası yönetimden dönen genç teknik adam ile sezon sonunda yollar ayrılacak Süper Lig'de G.Birliği yenilgisi sonrası kötü gidişini sürdüren Göztepe'de eleştiri oklarının hedefinde yine teknik direktör İlhan Palut vardı. Geçen hafta alınan Ankaragücü beraberliği sonrası istifası yönetimden dönen Palut ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Genç çalıştırıcının geleceği ile ilgili en güçlü iddia ise yönetimin yeni sezon için teknik adam arayışında olduğu.

YÖNETİM ARAYIŞA BAŞLADI
Kulübe yakın çevreler İlhan Palut'un performansından yönetimin hoşnut olmadığını, G.Saray ve Sivasspor maçlarının ardından genç çalıştırıcıya veda edileceğini belirtiyor. Yönetimin Göztepe'nin başına teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ın getirmeyi planladığı bildirildi. Göztepe'nin başında 22 maça çıkan Palut, 7 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 9 yenilgi ile 1.23'lük puan ortalaması tutturdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İlhan Palut yolcu gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA