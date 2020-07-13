Kanarya’da tek değişiklik

Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, ligde bundan önce oynadığı Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine göre sahaya tek değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de stoperde görevlendirilen Jailson, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde yedek kulübesine çekildi. Fenerbahçe teknik heyeti, bu oyuncunun yerine stopere Ozan Tufan'ı çekerken, Ozan Tufan'dan boşalan pozisyonda Ömer Faruk Beyaz'a şans tanıdı.
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