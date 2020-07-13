  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Kartal’da son hedef Mensah

’da son hedef Mensah

Kartal’da son hedef Mensah
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlıların şu anda transferdeki bir numaralı hedefi Bernard Mensah. İki sezondur Kayserispor formasını başarıyla terleten 25 yaşındaki oyuncu için görüşmeler bütün hızıyla devam ediyor. Mensah için Kayserispor bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro talep etti. Beşiktaşlı yetkililerin görüşmelerde Mensah'a karşılık Roco, Douglas ve Umut Nayir'den ikisini ve bir miktar ücret ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Eğer sarı-kırmızılı ekip bu teklifi kabul ederse Bernard Mensah'a karşılık olarak Kayserispor'a gidecek olan iki futbolcunun yıllık ücretlerinin tamamını da Beşiktaş karşılayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal’da son hedef Mensah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA