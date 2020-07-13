Kartal’da son hedef Mensah

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlıların şu anda transferdeki bir numaralı hedefi Bernard Mensah. İki sezondur Kayserispor formasını başarıyla terleten 25 yaşındaki oyuncu için görüşmeler bütün hızıyla devam ediyor. Mensah için Kayserispor bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro talep etti. Beşiktaşlı yetkililerin görüşmelerde Mensah'a karşılık Roco, Douglas ve Umut Nayir'den ikisini ve bir miktar ücret ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Eğer sarı-kırmızılı ekip bu teklifi kabul ederse Bernard Mensah'a karşılık olarak Kayserispor'a gidecek olan iki futbolcunun yıllık ücretlerinin tamamını da Beşiktaş karşılayacak.