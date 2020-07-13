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Haberler Spor Kerim Alıcı sahaya döndü

sahaya döndü

Kerim Alıcı sahaya döndü
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Altınordu'nun Giresunspor'u yendiği maçta defans oyuncusu Kerim Alıcı, ilk 11'de sahaya çıktı. Kırmızı-lacivertli ekibin 118 gün önce iç sahada Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u ağırladığı karşılaşmada sakatlanan genç futbolcu, dünkü maçla birlikte formasına yeniden kavuştu. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Batuhan Kırdaroğlu yoktu. Genç teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Okan Derici'yi ise kadroya almadı. Okan Derici'nin yerine golcü Hüseyin Atakan görev yaptı.

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