Menemenspor geçit vermedi

TFF 1. Lig'in 33'üncü haftasında Ekol Göz Menemenspor, Süper Lig hesapları yapan Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 15. dakikada Domgjonas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 24'te Cem'in ceza sahası içerisinde müdahalesi sonrası Burak Altıparmak yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek beyaz noktayı gösterdi. Seleznov, penaltıyı gole çevirdi: 1-1.

MEHMET BOZTEPE ÇOK İYİYDİ

40'TA Traore, Olatunbosun'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Seleznov, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1. 47'de Mehmet Boztepe güzel vurdu: 2-2. 73'te Traore'nin, uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Selmani, topu iki direğin birleştiği noktadan çıkardı. Karşılaşma 2-2 tamamlandı.