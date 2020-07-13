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Menemenspor geçit vermedi

temsilcisi hesapları yapan ile deplasmanda berabere kaldı.

Menemenspor geçit vermedi
Giriş Tarihi: 13.7.2020

TFF 1. Lig'in 33'üncü haftasında Ekol Göz Menemenspor, Süper Lig hesapları yapan Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 15. dakikada Domgjonas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 24'te Cem'in ceza sahası içerisinde müdahalesi sonrası Burak Altıparmak yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek beyaz noktayı gösterdi. Seleznov, penaltıyı gole çevirdi: 1-1.

MEHMET BOZTEPE ÇOK İYİYDİ
40'TA Traore, Olatunbosun'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Seleznov, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1. 47'de Mehmet Boztepe güzel vurdu: 2-2. 73'te Traore'nin, uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Selmani, topu iki direğin birleştiği noktadan çıkardı. Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

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